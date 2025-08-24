Rusya’nın Niyetleri Hakkında Eleştiriler Yapıldı

ZELENSKIY RUSYA’YA BASKI YAPILMASI GEREKEN BİR KONU OLDUĞUNU VURGULADI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın “barışa yönelik hiçbir niyet göstermediğini” belirterek, bu ülkeye baskı uygulanması gerektiğini ifade etti. Zelenskiy, sosyal medya platformunda yapmış olduğu paylaşımda, Hollanda’nın geçici hükümetinin Başbakanı Dick Schoof ile bir araya geldiğini ve bu görüşme sırasında Rusya-Ukrayna barışına dair diplomatik çabaları detaylandırdıklarını bildirdi.

UKRAYNA VE HOLLANDA ARASINDA SAVUNMA İŞBİRLİĞİ

Zelenskiy, Rusya’nın tutumunu değiştirmesi için gerekli olan yoğun baskının uygulanmasını gerektiğini vurguladı. Görüşmede, Ukrayna ile Hollanda arasında savunma sektöründe ortak imalat projeleri üzerinde de konuştuklarını aktardı. Bu projelerin iki ülke arasındaki savunma işbirliğini güçlendireceği değerlendiriliyor.