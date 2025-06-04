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Rusya’nın Putin’i, Ateşkese Şüpheyle Yaklaşıyor

PUTİN’DEN ATEŞKES İHTİMALİNE ŞÜPHE

Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaşanan saldırılar sonrası Ukrayna ile olası bir ateşkes ihtimaline karşı temkinli bir yaklaşım sergiledi. Ukrayna tarafından gerçekleştirilen saldırıların ardından Putin, bu durum hakkında ilk kez yorumda bulundu.

ATEŞKES KONUSUNDAKİ ŞÜPHELER

Açıklamalarında, “Ukrayna ile ateşkes olasılığından şüphe duyuyorum. Terör üzerine bahis yapanlar ile kim müzakere edebilir ki?” sözleriyle durumun ciddiyetini vurguladı. Bu ifadeler, Putin’in Ukrayna ile müzakerelere dair karamsar bakış açısını ortaya koyuyor.

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