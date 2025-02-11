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Rusya’nın Saldırısı NATO’yu Harekete Geçirdi

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RUSYA’NIN SALDIRILARI NATO’YA HAREKETE GEÇİRİYOR

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar 3. yılına yaklaşırken, Rus ordusunun Ukrayna üzerindeki saldırıları NATO’yu harekete geçirmeye zorluyor. Rusya’nın, Ukrayna’daki enerji altyapısına gerçekleştirdiği saldırılar, ülke genelinde ciddi elektrik kesintilerine neden oluyor. Bu durum, NATO’nun F-16 ve F-35 savaş uçaklarını Ukrayna sınırına göndermesine yol açtı.

F-16 ve F-35 savaş uçaklarının, Polonya ve Baltık ülkelerine intikali sonrası, Polonya’nın başkenti Varşova’daki Silahlı Kuvvetler Komutanlığı bir açıklama yaptı. Bu açıklamada, “Rusya Federasyonu’nun, Ukrayna topraklarını vuran saldırısı nedeniyle Polonya ve müttefik hava kuvvetleri hava sahamızda faaliyet göstermeye başlamıştır” ifadesine yer verildi.

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