Rusya’nın Sibirya’da Fabrika Genişlettiği Açıklandı

RUSYA, SİBİRYA’DA YENİ BİR FABRİKA GENİŞLETİYOR

Reuters’in kamuya açık devlet belgeleri ve uydu görüntüleri üzerinden gerçekleştirdiği incelemelere göre, Rusya, Ukrayna’daki savaşta kullanılacak olan güçlü patlayıcıların üretimini artırmak için Sibirya’da büyük bir fabrika genişletme çalışması yürütüyor. Moskova’nın Ukrayna’dan daha fazla mühimmat temin edebilmesi, özellikle büyük silahlar ve insansız hava araçlarıyla sürdürülen çatışmalarda Rusya’nın savaş alanındaki başarıları için kritik bir öneme sahip. Ancak, ABD ve Ukrayna’ya göre Moskova’nın Kuzey Kore’den büyük miktarlarda mermi ithal etmesi gerekiyor ve mevcut mühimmat stokları da giderek azalıyor. Üç savunma analisti, daha önce rapor edilmeyen projeden beklenen ek patlayıcının, Ukrayna ve Batılı müttefiklerinin Rusya’nın ilerleyişini engellemek için gerekli mühimmat üretimini hızlandırdığı bir dönemde Moskova’nın ateş gücünü önemli ölçüde artırabileceğini belirtiyor.

YÜKSEK PATLAYICILAR ÜRETİLECEK

Belgeler, devlet savunma şirketi Ya’ya ait bir fabrikada yeni bir üretim hattı inşa edildiğini ortaya koyuyor. M. Sverdlov Fabrikası, Rusya’nın önemli askeri patlayıcı üreticisi olarak tanınıyor. Reuters tarafından elde edilen kanıtlar, şu anda Rusya’da üretilmeyen yüksek bir patlayıcı olan RDX’i üretmeye başlayacak bir tesise güçlü bir şekilde işaret ediyor. Ancak, uzmanların çoğu, benzer moleküler yapıya sahip bir başka yüksek patlayıcı olan HMX üretimi için olabileceği ihtimalini de göz ardı etmiyor. Yüksek patlayıcılar, hızla patlayan ve maksimum yıkım için tasarlanan patlayıcılar olarak biliniyor.

UKRAYNA UÇAKLARINDAN UZAKTA

BOZ fabrikası, Moskova’nın yaklaşık 3 bin kilometre doğusunda, Sibirya’nın Biysk kenti yakınında yer alıyor. Bu konumu, Rus silah endüstrisini hedef alan çoğu Ukrayna saldırı uçağının menzilinin dışında kalmasını sağlıyor. Reuters’in ulaştığı uydu görüntülerine göre, bölgede yeni binalar ve belgelerde tarif edilen diğer altyapılar inşa ediliyor. Projeye yakın bir kişi ve bir inşaat müteahhidi, BOZ’da büyük bir genişlemenin sürdüğünü doğruladı. Yeni tesisin yıllık olarak 6 bin metrik ton yüksek patlayıcı üretmesi bekleniyor ve 2023 yılında devlet tedarik internet sitesinde yayınlanan ancak daha sonra kaldırılan taslak tasarım sözleşmesine göre bu yıl tamamlanması planlanıyordu.

RUS SAVUNMASINA KATKISI BÜYÜK OLACAK

Münih’teki Ludwig Maximilians Üniversitesi’nden patlayıcı uzmanı Thomas Klapoetke, Reuters’in bulgularını değerlendirdiğinde bunun “çok büyük bir miktar” olduğunu ve “Rus savunma kabiliyetlerine büyük fayda sağlayacağını” ifade etti. Reuters’in bilimsel literatüre dayanarak yaptığı ve başka bir patlayıcı uzmanı tarafından doğrulanan hesaplamalar, bu üretim kapasitesinin, Rusya’nın 152 mm çapında yaygın bir uzun menzilli mermisi olan OF-29 top mermilerinin 1.28 milyonunun savaş başlıklarını doldurmaya yetecek miktarda olacağını gösteriyor.