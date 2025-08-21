Rusya’nın Soçi’sinden Samsun’a Kruvaziyer Geldi

RUS TURİSTLERİN SAMSUN ZİYARETİ

Rusya’nın Soçi kentinden hareket eden ve toplamda bin 117 misafiri taşıyan kruvaziyer, Türkiye’deki dördüncü durağı olan Samsun’a ulaştı. Kruvaziyer turizminde sürekli ilerleyen Samsun, bugün Rus turistler için kapılarını açtı. Astoria Grande isimli kruvaziyer, Soçi’den Türkiye karasularına geçerek sırasıyla İzmir, İstanbul ve Bartın limanlarına uğradıktan sonra öğle saatlerinde Samsun Limanı’na demir attı.

TURİSTLER SAMSUN’U KEŞFETMEYE ÇIKTI

İçerisinde toplam bin 117 turist ve 444 mürettebat barındıran grup, Samsun’a ayak bastıktan sonra ellerinde broşürlerle şehri keşfetmek için limandan ayrıldı. Yaz sezonu boyunca her hafta Samsun’a gelen bu turistler, şehrin doğal güzelliklerini geziyor, alışveriş yapıyor ve akşam saatlerinde tekrar kruvaziyere dönüyor. Samsun’daki günü tamamlayan turistlerin bir sonraki durağı Trabzon olacak, ardından ise Soçi’ye geri dönecekler.