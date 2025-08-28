Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırı

RUSYA, KİEV’İ HEDEF ALDI

Rusya, dün gece boyunca Ukrayna’nın başkenti Kiev’i insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle hedef aldı. Saldırıda en az 10 kişi yaşamını yitirirken, 38 kişi yaralandı. Ukrayna ordusu, bu saldırıya yanıt olarak Rusya’nın Krasnodar ve Samara bölgelerindeki petrol rafinelerini vurduklarını bildirdi. Saldırılar, 9 saatten fazla sürdü ve gece gökyüzünü aydınlattı. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya’nın gönderdiği 598 İHA’dan 563’ünün, 31 füzeden ise 26’sının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Saldırılar sonucunda 13 bölge hedef alındı ve 26 bölgede enkaz oluştu. Ukraynalı yetkililer, yerleşim alanları ve şehrin altyapısında hasar meydana geldiğini bildirdi.

SALDIRILARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Kiev Askeri İdaresi Başkanı Tymur Tkachenko, saldırıların “tipik bir Rus saldırısı” olduğunu belirterek, “Farklı yönlerden gelen birleşik saldırılar, sistematik bir şekilde yerleşim yerlerini hedef alıyor” dedi. Acil durum ekipleri, saldırının ardından başkentte 20’den fazla bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Ukrayna ordusu, gece boyunca süren Rusya’nın saldırılarına misilleme olarak Rusya’nın Krasnodar bölgesindeki Afipsky ve Samara bölgesindeki Kuybyshevskyi petrol rafinerilerini hedef almış durumda. Rusya Savunma Bakanlığı ise en az 7 bölge üzerinde 102 Ukrayna İHA’sının düşürüldüğünü duyurdu.

ZELENSKİY’DEN TEPKİLER

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Hala enkaz altında kalanlar olabilir. Bu Rus füzeleri ve İHA’ları, haftalar ve aylardır ateşkes çağrısında bulunan ülkelere açık bir yanıt oldu. Rusya, anlaşma masası yerine balistikleri tercih ediyor ve savaşı sonlandırmak yerine insanları öldürmeyi tercih ediyor. Bu da Rusya’nın hala sonuçlardan korkmadığını gösteriyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, uluslararası topluma Rusya’nın saldırılarına karşı tepki gösterme çağrısında bulundu ve “Çin’in bu gelişmelere tepkisini bekliyoruz. Macaristan’ın da sessiz kalmaması gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Zelenskiy, Rusya’ya yönelik yaptırımların ağırlaştırılması çağrısını da yaparak, “Rusya’nın yaptığı her şey için daha ağır yaptırımlarla hedef alınmasının tam vakti” şeklinde konuştu.