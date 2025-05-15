Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesi sona erebilir

SAVAŞTAKİ SON GELİŞMELER UMUT SAĞLIYOR

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, dünya siyasetinde ve güvenlik ortamında önemli etkiler yaratmaya devam ediyor. Taraflardan gelen son mesajlar, savaşın sona erdiğine dair umutları artırdı. İki ülkenin heyetlerinin üç yıl aradan sonra masaya oturması bekleniyor. Ukrayna-Rusya savaşının mevcut aşamasında, tarafların tutumları ilerleyen süreçte ne olacağına dair önemli ipuçları veriyor. Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan değerlendirmelerde, savaşa katılan her iki tarafın da yıpranmış durumda olduğu ve sıcak çatışmaların sona ermesini istedikleri ifade ediliyor. Özellikle ABD’de Donald Trump’ın göreve gelmesinin ardından, tarafların savaşı sürdürme isteklerinin azaldığı belirtiliyor.

KAPSAMLI ATEŞKES BEKLENTİSİ

Ukrayna, Rusya ile olası barış görüşmelerinin başlaması için öncelikle kapsamlı bir ateşkesin gerektiğini düşünüyor. Kiev, bu perspektifini Avrupa’nın önde gelen ülkelerinin de desteğiyle güçlendiriyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve diğer liderler, savaşın devam ettiği bir ortamda barışın sağlanmasının mümkün olmadığını belirtiyor ve Rusya’nın ciddiyetinin bir göstergesi olarak 30 günlük bir ateşkese uyması gerektiğini vurguluyor. Ukrayna, silahların sustuğu bir ortamda müzakerelerin başlaması halinde, Rusya’nın işgal ettiği topraklarına sahip olmayı ve gelecekte benzer durumlarla karşılaşmamak için güvenlik garantileri arzuluyor. Bu kapsamda, Ukrayna’nın AB ve NATO üyelikleri ile uluslararası güvenlik güçlerinin sahada yer alması da bekleniyor. Aynı zamanda Ukrayna, Rusya’dan savaş tazminatları talep ederek ülkesinin yeniden inşasını sağlamak istiyor.

RUSYA’NIN ATEŞKES GÖRÜŞÜ

Rusya, Ukrayna’nın tam tersine ateşkesin müzakereler sonucu ilan edilmesi gerektiğini savunuyor. Askeri açıdan üstünlüğü olduğunu belirterek, özellikle Kursk bölgesindeki Ukrayna birliklerinin püskürtülmesinin ardından sahada daha avantajlı bir konumda olduğunu düşünüyor. Moskova’dan yapılan açıklamalarda, ateşkes sürecinin Ukrayna’nın zayıflayan askerî birliklerinin yeniden güçlenmesi ve yeni bir saldırıya hazırlanmaları için bir fırsat olabileceği endişesi dile getiriliyor. Bu nedenle Rusya, İstanbul’daki görüşmelerin koşulsuz başlamasını ve müzakerelerin gidişatına göre ateşkesin ilan edilmesini talep ediyor. 2014 yılında işgal ettiği Kırım ve Ukrayna’nın Donbass bölgesinden çıkmak istemediği de belirtiliyor. Moskova, müzakereler sonunda varılacak anlaşmanın Batı’nın uyguladığı yaptırımların kaldırılmasını da içermesi gerektiğini kaydediyor. Ayrıca Ukrayna’nın NATO’ya girmemesi ve ittifakın Rusya için bir tehdit oluşturmamasını da öncelikler arasında tutuyor.

TÜRKİYE’NİN ROLÜ VE BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

Toplantılara ev sahipliği yapmayı amaçlayan Türkiye, Rusya-Ukrayna barış müzakerelerini bölgesel ve küresel önem bakımından önemli bir fırsat olarak görüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile olan kişisel ilişkisi ve Zelenskiy ile Putin’le doğrudan iletişimde olan az sayıda liderden biri olmasıyla Türkiye’nin bu durumu bir avantaja dönüştürmeyi hedefliyor. Türkiye, savaşın patlak verdiği Şubat 2022’den itibaren Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi için çaba sarf etti. İki ülkenin dışişleri bakanları, savaşın başlangıcından sadece birkaç hafta sonra Antalya’da bir araya geldi ve bir barış planı üzerinde İstanbul’da görüşmelere devam etme kararı aldılar. Ancak bu girişim sonuçsuz kaldı. Türkiye, aynı zamanda 2022’de iki ülkenin tahıllarının dünya pazarlarına ulaşmasını sağlamak için de bir girişim başlattı ve BM desteğiyle Temmuz 2022’de Karadeniz tahıl girişimi uygulandı. Bir yıl içinde yaklaşık 33 milyon ton tahıl dünya pazarlarına ulaştı. Ancak bu girişim, Rusya’nın kendi tahıl ürünlerini satamaması nedeniyle 2023 yazında askıya alındı. Türkiye, barış görüşmelerine ev sahipliği yaparak ve tahıl girişimi gibi somut çözüm önerileriyle bölgedeki etkisini artırmayı hedefliyor.

BARIŞA YÖNELİK UMGULARIN ARTISI

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimini başlattığı 24 Şubat 2022’den bu yana savaşın sona ermesine yönelik umutların en güçlü biçimde yükseldiği bir dönem yaşanıyor. Bu umutların doğmasına neden olan en önemli faktör, ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 Ocak’tan bu yana Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için her iki tarafla da temas kurarak güçlü mesajlar ile barışa yönlendirme çabası oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 10 Mayıs’ta Moskova’nın görüşmelere hazır olduğunu belirtti ve İstanbul’da 15 Mayıs’ta müzakerelerin yeniden başlaması için davette bulundu. Putin’in bu çağrısına saatler içinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy olumlu yanıt verdi ve Putin ile İstanbul’da doğrudan görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Üç yıldan fazla bir süredir devam eden savaşın sona ermesi için heyecan yaratan bu açıklamalara ABD Başkanı Donald Trump da destek verdi. Orta Doğu turunda bulunan Trump, Putin’in Zelenskiy ile görüşmeyi kabul etmesi durumunda İstanbul’a gidebileceğini ifade etti. Ancak Putin’in İstanbul’a gitmeyeceği açıklamasından sonra, Trump’ın da İstanbul’a gitmeyeceği duyuruldu.