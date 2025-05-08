Rusya’nın Yeni Fabrikası: Patlayıcı Üretecek

SİBİRYA’DA YENİ FABRİKA GÜÇLENDİRİLİYOR

Reuters’in kamuya açık devlet belgeleri ve uydu görüntüleri üzerinde yaptığı incelemeye göre, Rusya, Ukrayna’daki çatışmalarda kullanılan güçlü bir patlayıcının üretimini arttırmak amacıyla Sibirya’da önemli bir fabrika genişletme çalışması yapıyor. Moskova’nın Ukrayna’dan daha fazla mermi toplayabilmesi, özellikle büyük silahlar ve insansız hava araçlarıyla sürdürülen çatışmalarda Rusya’nın savaş alanındaki başarısında kritik bir rol oynadı. Ancak ABD ve Ukrayna, Moskova’nın Kuzey Kore’den büyük miktarlarda mermi ithal etmesi gerektiğini belirtiyor ve kendi mühimmat stoklarının hızla azaldığını vurguluyor. Üç savunma analisti, daha önce rapor edilmeyen bu projeden beklenen ek patlayıcının, Ukrayna ve Batılı müttefiklerinin Rus ilerleyişini engellemek için gerekli mühimmat üretimini hızlandırdığı bir dönemde Rusya’nın ateş gücünü önemli ölçüde arttırmaya yardımcı olabileceğini ifade ediyor.

YENİ ÜRETİM HATTI AÇILDI

Belgeler, devlet savunma şirketi Ya’ya ait bir fabrikada yeni bir üretim hattının inşasının devam ettiğini gösteriyor. M. Sverdlov Fabrikası, Rusya’nın önemli bir askeri sınıf patlayıcı üreticisi olarak biliniyor. Reuters tarafından ortaya çıkarılan kanıtlar, şu anda Rusya’da üretilmeyen yüksek bir patlayıcı olan RDX’i üretmeye başlayacak bir tesise güçlü bir şekilde işaret ediyor. Buna ek olarak, uzmanların çoğu, benzer moleküler yapıdaki bir başka yüksek patlayıcı olan HMX üretimi için olabileceğini de göz önünde bulunduruyor. Yüksek patlayıcılar, hızlı patlama özellikleriyle maksimum yıkım yaratmak üzere tasarlanmış olan maddeler olarak biliniyor.

UKRAYNA’DAN UZAK BİR KONUMDA

Boz fabrikası, Moskova’nın yaklaşık 3 bin kilometre doğusunda, Sibirya’daki Biysk kentinin yakınlarında bulunuyor. Bu konum, onu günümüzdeki Ukrayna saldırı uçaklarının menzili dışına bırakıyor. Reuters’in ulaştığı uydu görüntülerine göre, bölgede yeni binalar ve belgelerde tarif edilen altyapılar inşa ediliyor. Projeye yakın olan ve isimleri gizli tutulan bir kişi ile bir inşaat müteahhidi, BOZ’daki büyük genişlemenin sürdüğünü doğruladı. Yeni tesisin yıllık 6 bin metrik ton yüksek patlayıcı üretmesi bekleniyor ve 2023’te devlet tedarik internet sitesinde yer alan ve daha sonra kaldırılan taslak tasarım sözleşmesine göre bu yıl tamamlanması planlanıyor.

BÜYÜK BİR KAPASİTE YARATILMASI BEKLENİYOR

Münih’teki Ludwig Maximilians Üniversitesi’nden patlayıcı uzmanı Thomas Klapoetke, Reuters’in bulguları hakkında, bu üretim kapasitesinin “çok büyük bir miktar” olduğunu ve “Rus savunma kabiliyetlerine büyük fayda sağlayacağını” dile getirdi. Reuters’in bilimsel literatüre dayanarak yaptığı ve başka bir patlayıcı uzmanı tarafından doğrulanan hesaplama, bu üretim kapasitesinin, Rusya’nın 152 mm çapında yaygın olarak kullanılan uzun menzilliOF-29 top mermilerinin 1.28 milyonunun savaş başlıklarını doldurmaya yetecek seviyede olduğunu göstermekte.