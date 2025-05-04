Rusya’nın Zafer Günü Kutlaması Gerçekleşti

ZAFER GÜNÜ KUTLAMALARI

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları kapsamında özel bir etkinlik düzenledi. Kutlamalar sırasında 2. Dünya Savaşı’nda yer alan aile büyüklerinin fotoğraflarının sergilendiği dövizler taşındı ve marşlar söylendi. Sovyetler Birliği tarafından Büyük Vatan Savaşı olarak adlandırılan bu savaşta Nazi Almanyası’nın yenilgiye uğratılmasının 80. yıl dönümü dolayısıyla Ölümsüz Alay yürüyüşü gerçekleştirildi. Etkinlik, Rusya Federasyonu’nın Ankara Büyükelçiliği bahçesinde yapıldı.

ÖLÜMSÜZ ALAY YÜRÜYÜŞÜ

Yürüyüşe, Türkiye’de yaşayan Rus vatandaşları katıldı. Katılımcılar, savaşta yer alan aile büyüklerinin fotoğraflarını taşırken marşlar söyleyerek anma gerçekleştirildi. Etkinliğe, Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov, Belarus’un Ankara Büyükelçisi Anatoly Glaz ve Sovyetler Birliği adına savaşan diğer milletlerden vatandaşlar da katıldı. Büyükelçilik bahçesindeki anma yürüyüşünün ardından Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Erkhov, konuşma yaptı.

BÜYÜKELÇİ ERKHOV’UN AÇIKLAMALARI

Konuşmasında, Ölümsüz Alay yürüyüşü ile savaşa katılan büyüklerini andıklarını belirten Erkhov, “Tam 80 yıl önce, Büyük Vatanseverlik Savaşı Büyük Zaferle sona erdi. Büyük bir kahramanlıkla sona erdi. Nasıl savaştıklarını, makinelerinin başında, Martynovsky fırınlarında nasıl durduklarını hatırlıyoruz. Zaferin bu 80. yıl dönümü gerçekten çok görkemli, önemli, onurlu bir yıl dönümü” diye konuştu. Ayrıca, etkinlikte genç neslin varlığının kendisine mutluluk verdiğini vurgulayan Erkhov, “Sonuçta, babalarımız ve büyükbabalarımız çocuklarımız ve torunlarımız için savaştı ve öldü” ifadelerini kullandı.

Son olarak, “Bugün, uluslararası bir ‘Ölümsüz Alay’ımız var. Bizimle birlikte Belarus ve Kırgızistan elçiliklerinin temsilcileri var. Başınızın üzerinde huzurlu bir gökyüzü diliyorum! Ama rahatlamayalım, Nazizm burada ve orada başını kaldırıyor. Oğullarımız ve kızlarımız adına savaşmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.