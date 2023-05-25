Rusya nükleer silah için imzayı attı

Ukrayna ile savaşa devam eden Rusya Federasyonu, nükleer silah için imzayı attı.

Ukrayna ile savaşa devam eden Rusya Federasyonu, Belarus ile nükleer silah için imzayı attı.

Rus devlet haber ajansı TASS’ın bildirdiğine göre, Rusya ve Belarus savunma bakanları Rus taktik nükleer silahlarının Belarus’ta konuşlandırılmasına ilişkin belgeyi imzaladı.

Ayrı bir gelişmede, Rus medyası Rus Savunma Bakanı Sergey Şovgu’nun Batı’nın Rusya ve Belarus’a karşı “ilan edilmemiş bir savaş” yürüttüğünü söylediğini bildirdi.

Ukrayna’daki ihtilaf konusunda yakın müttefik olan Rusya ve Belarus, bu yılın başlarında Moskova’nın taktik nükleer cephaneliğinin bir kısmını Belarus’ta konuşlandırma konusunda anlaşmışlardı.