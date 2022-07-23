Rusya, Odessa’yı vurdu

Tahıl anlaşmasının ardından Rusya, Ukrayna’nın liman kenti Odessa’ya saldırı gerçekleştirdi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları aralıksız devam ediyor. Rusya, tahılın ülkeden geçişini güvence altına almak için anlaşma imzalanmasından sadece saatler sonra, Ukrayna’nın liman kenti Odesa’ya hava saldırısı başlattı. Sakinlerin görüntülerine göre, Kalibr seyir füzeleri yerel saatle öğleden önce Karadeniz rıhtımına yağdı. Ukrayna hava savunma teknolojisi, iki roketi havada durdurdu, ancak iki isabetli hedefi durduramadı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Rusya, 24 saatten kısa bir sürede Odesa Limanı’na füze attı. Birleşmiş Milletler ve Türkiye ile İstanbul’da imzaladığı anlaşmaları ve verdiği taahhütleri bozdu.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, BM ve Türkiye’ye Rusya’nın tahıl koridoru konusundaki taahhütlerini yerine getirmesini sağlamaları için çağrı yaptı. “Bu anlaşmalara uyulmaması durumunda küresel gıda krizinin derinleşmesinin tek sorumlusu Rusya’dır” dedi. Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne göre ise; Rusya bilerek tam olarak Odesa’daki tahıl silolarını hedef aldı.

Putin’in işgalin 24 Şubat’ta başlamasından bu yana uyguladığı abluka, Ukrayna limanlarında 25 milyon ton tahılın sevkiyatını engelliyordu.

RUSYA ASKERİ HAVA ÜSSÜNÜ VURDU: 3 ÖLÜ, 9 YARALI

Sabah saatlerinde Kirovograd bölgesinin çeşitli noktalarını 13 füzeyle hedef alan Rusya, Kanatove askeri hava üssünü ve Ukrzaliznytsia demiryolu şirketinin altyapı tesisini vurdu. Saldırılara ilişkin açıklama yapan Kirovograd Bölge Valisi Andriy Raikovych, “Askerler vuruldu, 1 asker hayatını kaybetti, 9 asker de yaralandı. İlk sonuçlara göre altyapı tesisinde görevli 2 güvenlik görevlisi de yaşamını yitirdi” dedi. Bölgedeki kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Raikovych, yaralılara tıbbi müdahalelerin yapıldığı söyledi.