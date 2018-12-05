Rusya: Provokasyon var

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İdlib ile ilgili açıklama yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İdlib konusunda açıklama yaptı ve militanların provokasyon nedeniyle zorlaştığını açıkladı.

Rus sözcü Zaharova, İdlib’de silahtan arındırılmış bölge oluşturulmasına yönelik anlaşmanın devam ettiğini belirtti.

Rus sözcü Zaharova, “Türk tarafı teröristlerin ılımlı muhaliflerle ayrılması için çalışıyor ancak 20 kilometrelik silahsızlaştırılmış bölge oluşturulması talebine tüm aşırıcılar uymuyor” dedi.

Zaharova, “Rusya ile Türkiye arasındaki anlaşmanın başarısız olmasına yönelik her gün yaşanan bu provokasyonlar şimdilik durdurulamıyor” ifadelerini kullandı.

NTV