Rusya resmen açıkladı! Avrupa Birliği’nden açıklama

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in açıklaması sonrası Avrupa Birliği hareket geçti.

Kremlin’in başkenti Moskova’da yer alan Kremlin Sarayı’nda Ukrayna’da ilhak edilen 4 bölgenin Rusya’ya bağlanmasına yönelik tören başladı. İmza törreni, Putin’in dün gece imzaladığı bir kararname ile Rusya’nın Herson ve Zaporojye’yi bağımsız bölgeler olarak tanımasının ardından geldi.

Bununla birlikte Putin, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını geçen Şubat ayında tanımıştı.

Dört bölgede düzenlenen referandumlarda, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde halkın yüzde 99,23’ü, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde yüzde 98,42’si, Herson’da yüzde 8,.05’i ve Zaporijya’da yüzde 93,11’i oylarını Rusya’ya katılmaktan yana kullandı.

Törenin açılışında konuşan Putin’in açıklamalarından satırbaşları:

“4 bölgenin Rusya’ya bağlanmıştır. Bu temel ve tarihi bir haktır. Donetsk’te, Luhansk’ta, Zaporijya ve Herson’da milyonlarca insan kararını vermiştir. Bizim ortak geleceğimizi hiç kimse elimizden alamaz.

4 BÖLGENİN İLHAKI MÜZAKERE EDİLMEYECEK

Luhansk, Donetsk, Zaproijya ve Herson Rusya’nın parçasıdır, bu konu müzakere edilmeyecektir.

Kimse topraklarının anavatanlarına bağlanmalarına engel olmayacak. Onlar bombalara, insanlık dışı işkencelere hedef oldular. Ama her türlü engel olma girişimine rağmen iradelerini ortaya koydular.

Putin Ukrayna’daki 4 bölgenin ilhakını açıkladı: Ne Ukrayna ne de Batı birliğimizi ve bütünlüğümüzü bozamaz – 1Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson’un ilhakını açıkladı.

KİEV’E MÜZAKERE ÇAĞRISI

Kiev rejimine bu bölgelerdeki çatışmaların sona ermesi ve müzakere masasına dönülmesi çağrısında bulunuyoruz.

Topraklarımızı elimizdeki her türlü imkanı kullanarak savunacağız. Buralardaki hastaneleri, yolları ve binaları yeniden inşa edeceğiz. 4 bölgedeki insanların güvenliği için her türlü imkanı kullanacağız.

RUSYA DİMDİK AYAKTADIR

Onlar Rusya’nın yaptırımların ardından umutsuzluğa kapılacağını zannettiler. Ancak Rusya yeniden doğdu.

Batı bu büyük ülkeyi elimizden almaya çalıştı. Ancak, biz Rusya olarak çökmedik. Her zamanki gibi dimdik ayaktayız. Batı hegemonyası altına girmedik. Bu yüzden teknolojimizi küresel piyasalardan geride tutmaya çalışıyorlardı.

Savaşın nedeni bizim Batı’ya boyun eğmemizdir. Rusya’nın gelişmesini istemiyorlar. Bir kez daha söylüyorum. Onların dünyayı ele geçirme çabaları Rusya’nın başarısıyla sonuçsuz kalmıştır.

Batı’nın kuralları ikiyüzlülükten ibarettir. Binlerce yıllık Rusya asla başka birinin iradesine boyun eğmeyecektir.

Böylesine bir milliyetçilik asla Rusya’da olamamışken Batı’nın Rus halkına karşı fasişt bir tavır içinde olduğunu görüyoruz. Kendileri bırakın geçmişte suçlarını kabul etmeyi, bunları başkalarının üzerine atmaya çalışıyorlar. ABD’deki ve Hinsitan’daki yerli halkları nasıl yok ettiklerini kabul etmiyorlar. İnsanları uyuşturcu bağımlısı yapmak ve onları hayvan gibi avlamak Batı’nın işidir. Sömürgeciliğe karşı Rusya her zaman karşı durmuştur.

Putin Ukrayna’daki 4 bölgenin ilhakını açıkladı: Ne Ukrayna ne de Batı birliğimizi ve bütünlüğümüzü bozamaz – 2Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “İlhak edilen bölgelerin Rusya’nın parçası olduğunu katiyen kabul etmiyoruz” dedi.

Avrupa Birliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada ilhakın kesinlikle tanınmadığı vurgulandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından yapılan açıklamada, “İlhak edilen bölgelerin Rusya’nın parçası olduğunu katiyen kabul etmiyoruz. Rusya’nın kararları yok hükmündedir ve hiçbir hukuki sonucu yoktur. Rusya’ya yönelik kısıtlayıcı adımları güçlendireceğiz. Rus işgalciler tarafından yasa dışı işgal edilen tüm topraklar Ukrayna toprağıdır ve daima bu bağımsız ulusun parçası olacak” denildi.