Rusya Savaş Uçakları Kiev’i Vurdu

HAVAVE FÜZE TESİSLERİNE SALDIRI

Rusya Savunma Bakanlığı, bu gece Ukrayna’nın Kiev şehrindeki havacılık, füze ve zırhlı askeri araçların üretildiği tesislere yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik eylemlerine dair bilgi verildi.

ASKERİ HEDEFLER VE ALTYAPIYA YÖNELİK SALDIRILAR

Açıklamakta, “Bu gece Rus Silahlı Kuvvetleri yüksek hassasiyetli silahlar ve silahlı insansız hava araçlarıyla Ukrayna’nın Kiev’deki havacılık, füze, zırhlı ve gemi yapımı sanayi işletmelerine, Ukrayna ordusunun kontrol ve konuşlanma merkezlerine, Ukrayna birliklerinin silah ve askeri teçhizatlarının toplandığı bölgelere, askeri hava üslerinin altyapılarına, mühimmat ve akaryakıt depolarına grup saldırısı düzenledi.” ifadesi kullanıldı.

HEDEFLERİN VURULDUĞU BELİRTİLDİ

Saldırıların belirlenen amaca ulaştığı vurgulandı ve açıklamada, tüm hedeflerin başarıyla vurulduğu belirtildi. Bu gelişmeler, bölgedeki gerilimlerin artmasına neden oluyor.