Rusya Savunma Bakanı Hafter İle Görüştü

RUSYA SAVUNMA BAKANI, HAFTER İLE GÖRÜŞTÜ

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Libya’nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile bir araya geldi. Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, bu toplantıda Libya’daki mevcut durum değerlendirildi. Ayrıca savunma alanındaki işbirliği imkanları da masaya yatırıldı. Her iki taraf, Orta Doğu bölgesinde güvenliğin ve istikrarın sağlanması için askeri işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

HAFTER’İN MOSKOVA ZİYARETİ

Libya’nın doğusundaki lider Hafter, Moskova’da 8 Mayıs’ta Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Hafter, 9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle Kızıl Meydan’da düzenlenen askeri geçit törenine de katılım gösterdi. Öte yandan Hafter, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi.