Rusya Şeytan’ı ateşledi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. Rusya, Biden Kiev’de iken füze düğmesine bastı.

İşgalin yıldönümünde süper güçler birbirine meydan okudu, CNN International ABD lideri Biden Kiev’i ziyaret ederken Rusya’nın füze düğmesine bastığını duyurdu.

Dünya dengelerini kökünden değiştiren saldırı emrinin üstünden 24 Şubat Cuma günü itibarıyla bir yıl geçmiş olacak. Ukrayna’nın bağımsızlığını tanımayan Vladimir Putin, Rus tanklarına işgal emri verip II. Dünya Savaşı’ndan bu yana en korkunç katliamın ortaya çıkmasına yol açtı.

Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, ülkenin doğusundaki Donbas’ta yer alan cephe hattında Rus işgalcilerin bir kez daha püskürtüldüğünü duyurdu. Rus ordusu, aylardır ele geçiremediği Bakhmut ve çevresine saldırılarını yoğunlaştırdı ancak Zelensiky’nin verdiği bilgiye göre cephe hattında herhangi bir değişiklik yok. Özellikle Bakhmut ve Liman çevresindeki muharebeler şiddetli. Rus işgalcilerin tüm silahlarıyla saldırdığı, hatta gözyaşartıcı bomba bile kullandığı gelen bilgiler arasında.

Ukrayna birlikleri karşı taarruz için bekledikleri silahlara birkaç hafta içinde kavuşacak. Polonya, Leopard tanklarının iki ya da üç hafta içinde Ukrayna’ya sevk edileceğini duyurdu. Diğer Avrupa ülkelerinin de ellerindeki Leopard tanklarını ilkbaharda cephe hattına ulaştırması bekleniyor.