Rusya, Sibirya’da Patlayıcı Üretimini Artırıyor

RUSYA, SİBİRYA’DA MÜHİMMAT ÜRETİMİNİ ARTIRIYOR

Rusya, Ukrayna’daki savaşta top mermileri ve diğer mühimmatlarda yaygın olarak kullanılan güçlü bir patlayıcının üretimini arttırmak için Sibirya’da önemli bir fabrika genişletme projesi yürütüyor. Moskova’nın daha fazla mermi temin etmesi, özellikle büyük silahlar ve insansız hava araçları ile yürütülen çatışmalarda, Rusya’nın savaş alanındaki başarılarında belirleyici bir rol oynamış durumda. Ancak, ABD ve Ukrayna’ya göre, Moskova’nın Kuzey Kore’den büyük miktarlarda mermi ithal etmesi gerektiği ve mevcut mühimmat stoklarının giderek azaldığı belirtiliyor.

ÜRETİM HATTI YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Üç savunma analisti, daha önce duyulmamış projeden elde edilecek ek patlayıcının, Ukrayna ve Batılı müttefiklerinin Rus ilerlemesini durdurmak amacıyla gerekli mühimmat üretimini hızlandırdığı bu dönemde, Moskova’nın ateş gücünü artırabileceğini belirtiyor. Rusya’nın, Ukrayna’yı topçu, füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla vurduğu dönemde bu üretim hattının faaliyete geçeceği ortaya çıkıyor. Belgeler, devlet savunma şirketi Ya’ya ait M. Sverdlov Fabrikası’nda yeni bir üretim hattı kurulduğunu gösteriyor.

RDX ÜRETİMİ BEKLENİYOR

Reuters tarafından yayınlanan bilgilere göre, Sverdlov Fabrikası’nın Biysk Oleum Fabrikası’nda (BOZ) şu anda üretilmeyen RDX adlı yüksek patlayıcının üretimine başlanacağı belirtiliyor. Bunun yanı sıra, bazı uzmanlar benzer moleküler yapıya sahip başka bir yüksek patlayıcı olan HMX üretiminin de gündemde olabileceğini vurguluyor. Yüksek patlayıcılar, hızlı patlama ve maksimum tahribat için tasarlanmış malzemeler olarak biliniyor.

HEDEF DAVRANŞLAR VE GÜÇLENME

Moskova’nın yaklaşık 3 bin kilometre doğusundaki Biysk kenti yakınlarında yer alan bu fabrika, çoğu Ukrayna saldırı uçağının menzilinin dışında kalıyor. uydu görüntüleri bölgede yeni binaların ve altyapıların inşasının sürdüğünü ortaya koyuyor. Projeye yakın bir kaynağa göre, BOZ’da büyük bir genişleme çalışması devam ediyor. Yeni tesisin yıllık 6 bin metrik ton yüksek patlayıcı üretmesi ve bu yıl tamamlanması planlanıyordu.

RUS SAVUNMA KABİLİYETLERİNE KATKI

Münih’teki Ludwig Maximilians Üniversitesi’nden patlayıcı uzmanı Thomas Klapoetke, Reuters’in bulguları hakkında, “Çok büyük bir miktar” ve “Rus savunma kabiliyetlerine büyük fayda sağlayacağını” ifade ediyor. Reuters’e göre, bu üretim kapasitesi, Rusya’nın yaygın kullanılan 152 mm çapında OF-29 top mermilerinin 1.28 milyon savaş başlığını doldurabilecek seviyede.