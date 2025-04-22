RUSYA’DAN AÇIKLAMA: SUHAYA BALKA ELE GEÇİRİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Suhaya Balka yerleşim yerinin kontrolünü sağladıklarını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna içindeki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgiler aktarıldı. Belirtilen açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna cephesinde ilerleme kaydettiği ifade edilerek, “Güney Askeri Grubu birliklerinin aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Suhaya Balka yerleşim birimini kurtarıldı.” denildi.

ÇARPICI SALDIRILAR GERÇEKLEŞTİ

Açıklamada, son 24 saat içerisinde 141 bölgede Ukrayna’da bulunan insansız hava araçları (İHA) üretim merkezi, Ukraynalı askerler ve yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı yerlere yönelik saldırılar gerçekleştirildiği kaydedildi. Bu olaylar, Rus ordusunun operasyonel kapasitesini ve hedeflerine ulaşma çabasını göstermektedir.