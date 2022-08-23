Rusya suikastın failini açıkladı: Ukrayna özel servisinden Natalya Vovk

Rusya Federasyonu, Aleksandr Dugin’in kızını öldürenin Ukrayna özel servisinden Natalya Vovk olduğunu açıkladı.

Putin’in siyasi danışmanları arasında gösterilen Aleksandr Dugin’in kızı suikast sonucu öldürülmüştü. Rus istihbaratı bombalı saldırıya ilişkin failin adını açıkladı. Ruslar saldırının Ukrayna gizli servisi tarafından planlandığını ve 43 yaşındaki Natalya Vovk’un fail olduğunu öne sürdü. Vovk’un saldırıdan bir ay önce 12 yaşındaki çocuğuyla birlikte Rusya’ya girdiğine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin’in kızı Darya Dugina’nın aracına bomba konularak öldürülmesi sonrası olayın failleri araştırılırken, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Dugina suikastinin zanlısına ait görüntüler yayınladı.

Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin’in kızı gazeteci Darya Dugina’nın Rusya’nın başkenti Moskova’da bombalı saldırıda öldürülmesinin ardından Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Dugina suikastinin zanlısı olarak belirlediği Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk’a ait görüntüleri yayınladı.

Ülkeye sarışın olarak giren Vovk, daha sonra saç rengini değiştiriyor. Rus istihbaratı Vovk’a ait olduğu belirtilen resmi belgeleri paylaştı. Ülkeye sarışın olarak giren Vovk, daha sonra saç rengini değiştiriyor. Rus istihbaratı Vovk’a ait olduğu belirtilen resmi belgeleri paylaştı.

Görüntülerde, 12 yaşındaki kızıyla birlikte 23 Temmuz’da Rusya’ya giriş yapan Vovk sınır kapısında saçlarının sarı olduğu daha sonra Moskova’dan bir ev kiralayan Vovk’un sürekli olarak bu adrese girip çıkarken saç rengini değiştirdiği görüldü. Dugina’ya yönelik bombalı saldırının düzenlendiği gün ise Vovk bir araçla Rus sınır kapısından çıkış yaparak Estonya’ya geçiyor. Vovk’un Estonya’ya geçerken kullandığı arabanın plakasını yeniden değiştirdiği belirtildi.

FSB’den yapılan açıklamalarda, “Suçun Ukrayna özel servisleri tarafından hazırlanıp işlendiği tespit edildi. Öldürme planı, 1979 doğumlu Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk tarafından gerçekleştirildi. Vovk, 12 yaşındaki kızıyla 23 Temmuz’da Rusya’ya gelerek bilgi toplamak için Dugina’nın yaşadığı evde daire kiraladı” denildi.

Vovk’un Dugina’yı arabayla takip ettiği belirtilen açıklamada, “Vovk, saldırıdan sonra kızıyla birlikte Rusya’nın Pskov bölgesi üzerinden Estonya’ya kaçtı. Vovk, Rusya’ya giriş yaparken Donetsk Halk Cumhuriyeti plakası, Moskova’da Kazakistan plakası, ülke çıkışında ise Ukrayna plakası kullandı” denildi.