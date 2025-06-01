Rusya, Sumi’de Alekseyevka’yı Aldı

RUS ORDUSU ALAKSEYEVKA’YI ELE GEÇİRDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Sumi bölgesinde bulunan Alekseyevka yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını bildiriyor. Yapılan açıklamada, Rus ordusunun Rusya-Ukrayna savaşındaki faaliyetleri hakkında bilgiler verildi. Rus güçlerinin, Ukrayna’daki cephesindeki konumlarını sağlamlaştırdığı ifade ediliyor. “Kuzey Askeri Bölgesi birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Sumi bölgesinin Alekseyevka yerleşim yerini kurtardı.” deniliyor.

İHA’LARIN HEDEF ALINDI

Açıklamada, son 24 saat içerisinde Ukrayna’ya ait 100 insansız hava aracının (İHA), Rus hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği bilgisi yer alıyor. Bakanlığın ifadesinde, “İskender” kısa menzilli balistik füze sistemiyle Ukrayna’nın Harkiv bölgesindeki İHA fırlatma noktalarına yönelik bir saldırı düzenlendiği belirtiliyor. Bu saldırı sonucunda 6 İHA fırlatma sistemi, yaklaşık 30 İHA ve 8 otomobilin yok edildiği kaydediliyor.