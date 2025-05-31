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Rusya, Sumi ve Donetsk’i Aldı

RUS GÜÇLERİNİN İLERLEYİŞİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Sumi ve Donetsk bölgelerinde 2 yerleşim yerini ele geçirdiklerini açıkladı. Bakanlıktan gelen bilgilere göre, Rus ordusu Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki eylemlerine dair detayları paylaştı. Açıklamada, “Sumi bölgesinde Vodolagi, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin de Novopol yerleşim birimi kurtarıldı” ifadelerine yer verildi.

SON 24 SAATTE GERÇEKLEŞEN OPERASYONLAR

Son 24 saat içerisinde “İskender” kısa menzilli balistik füze sistemiyle Sumi’deki ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar fırlatıcı sisteminin ve bu sistemlere ait mühimmatların yok edildiği belirtildi. Ayrıca, Ukrayna’ya ait toplam 169 insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu bildirildi.

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