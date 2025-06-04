Rusya, Sumi ve Donetsk’in Kontrolünü Sağladı

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMALAR

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Sumi ve Donetsk bölgelerinde iki yerleşim biriminin ele geçirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Rusya-Ukrayna Savaşı çerçevesinde gerçekleştirdiği eylemlerle ilgili bilgiler aktarıldı. Açıklamada, Rus güçlerinin cephedeki pozisyonlarını güçlendirdiği belirtilerek, “Sumi bölgesindeki Kondratovka ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Redkodub yerleşim yerleri kurtarıldı.” ifadesi kullanıldı.

SON 24 SAATTE YAŞANAN GELİŞMELER

Son 24 saat içinde Alman yapımı “Iris-T” hava savunma sistemine ait füze fırlatıcısının, radar istasyonunun ve kontrol kabininin yanı sıra yakıt üretim işletmesi, insansız hava aracı (İHA) üretim atölyeleri ve depolama noktaları ile mühimmat depoları ve lojistik üssüne yönelik saldırılar düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, Ukrayna’ya ait 109 İHA’nın Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu kaydedildi.

PUTİN’DEN SINIRDAKİ DURUMLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Rusya Savunma Bakanlığı, önceki gün Ukrayna’nın Sumi bölgesinde Andreyevka yerleşim biriminin ele geçirildiğini açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce yaptığı bir açıklamada, Ukrayna ordusunun sınırdaki sivillere saldırdığını belirterek, Rus ordusunun bu nedenle sınır boyunca tampon bölge oluşturacağını vurgulamıştı.