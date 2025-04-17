Rusya, Taliban Yasağını Askıya Aldı

RUSYA’DA TALEP ÜZERİNE KARAR ALINDI

Rusya’dan dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rusya Yüksek Mahkemesi, 2021 yılında Afganistan’ın yönetimini ikinci kez ele geçiren Taliban’ın Rusya’daki faaliyetlerine yönelik 20 yıl sonra getirilen yasağı askıya aldı. TASS haber ajansının verdiği bilgilere göre, Yüksek Mahkeme, bu kararı Rusya Başsavcılığı’nın talebi doğrultusunda aldı. Savcılık, Taliban’ın faaliyetlerine dair yasağın askıya alınmasını istemişti. Mahkeme Hakimi Oleg Nefedov, duruşmanın ardından konuya ilişkin bir açıklama yaptı ve “Rus Yüksek Mahkemesi’nin kararı, terör örgütleri birleşik federal listesine dahil edilen Taliban hareketinin faaliyetlerine daha önceden getirilmiş olan yasağı askıya almıştır” dedi.

YASAK FIİLEN ASKIYA ALINDI

Duruşmaya bir Taliban temsilcisinin de katıldığı belirtildi, ancak görüşmelerin basına kapalı yapıldığı ifade edildi. Taliban, Rusya’da “terör örgütleri” listesinde yer alsa bile, bu alınan karar fiili olarak bu tanımlamayı askıya almış oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 28 Aralık 2024’te herhangi bir terör örgütünün faaliyetlerinin yasaklanmasına ilişkin mekanizmanın oluşturulmasına yönelik yasayı onaylamıştı. Böylece Taliban’ın yasaklılar listesinden çıktığı belirtildi. Putin’in imzaladığı düzenlemeyle, Rusya Federasyonu Başsavcısı veya yardımcısının beyanına dayanarak mahkeme kararıyla terör listesine alınmış olan herhangi bir kuruluşun faaliyetlerine yönelik yasak, geçici olarak askıya alınabiliyor.