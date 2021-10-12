Rusya, Taliban’dan cevap bekliyor

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Taliban’dan toplantıya katılım konusunda yanıt beklediklerini belirtti.

Bu toplantıya Taliban temsilcilerinin de davet edildiğine dikkati çeken Lavrov, “Toplantıya davet ettiğimiz kişilerden geri dönüşler alıyoruz. Taliban’dan da bu konuda geri dönüş bekliyoruz. Onların, bu toplantının önemini anladığını umuyorum.” dedi.

Lavrov, Rusya’nın Afganistan’a insani yardım sağlayıp sağlamayacağı yönündeki soruyu da yanıtladı:

“Bazı ülkelerle, özellikle Moskova toplantısında Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde Afganistan’a insani yardım dahil destek verilmesi konusunda konferans düzenlemeyi teklif etmek istiyoruz.”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan meselesiyle ilgili Moskova Formatı’nda 20 Ekim’de toplantı yapılacağını ve Rusya, ABD, Çin ve Pakistan’ın yer aldığı genişletilmiş üçlü toplantının da ayrıca planlandığını geçen hafta duyurmuştu.