Rusya teslim olun çağrısı

Rusya Federasyonu, Donbas’ta yer alan ve savaşın merkezindeki Severdonetsk’i savunan Ukrayna askerlerine teslin olun çağrısında bulundu.

Ukrayna ise, haftalarca süren Rus bombardımanına ve Severodonetsk’in çoğunu harabeye çeviren saldırılara direnen bir kimya fabrikası olan Azot’ta askerlerin yanında 500’den fazla sivilin mahsur kaldığını açıkladı.

Rus ordusu, toplu olarak Donbas olarak bilinen Luhansk ve Donetsk’in tam kontrolünü ele geçirme girişiminde askeri çabalarının çoğunu Severodonetsk’i ele geçirmeye kaydırdı.

Luhansk valisi Serhiy Hayday, iki Rus tabur taktik grubunun daha bölgeye taşındığını söyledi. Severodonetsk’teki çatışmalar, savaşın en kanlı muharebelerinden birine dönüştü ve Rusya’nın Donbas’taki ilerlemesinde potansiyel bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Diğer taraftan, Severodonetsk’teki bir kimya fabrikası olan Azot’ta askerlerin yanında mahsur kaldığına inanılan yaklaşık 500 sivil, bu sabah olası bir insani koridordan şehirden kaçmaya hazırlandığı belirtildi.

Hayday, 40’ı çocuk olmak üzere yaklaşık 500 sivilin kentteki Azot kimyasal fabrikasına ağır Rus saldırılarına karşı sığındığını söyledi.

Hayday, “Azot’a bombardıman o kadar güçlü ki, “İnsanlar barınaklarda artık dayanamıyor, psikolojik durumları gergin” dedi.

Bununla birlikte, Interfax haber ajansının bildirdiğine göre, Albay General Mikhail Mizintsev, Ukraynalı savaşçıların Moskova saatiyle sabah 08.00’den itibaren “silah bırakmaları” halinde sivillerin serbest bırakılacağına söz verdi.

Ukrayna ise bildirilen insani koridor hakkında henüz yorum yapmadı. Daha önce Rusya’yı ateşkes anlaşmalarını ihlal etmekle suçlamıştı.

RUSYA KENTİN YÜZDE 80’İNDE KONTROLÜ SAĞLADI

Öte yandan, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 24 Şubat’tan bu yana devam ederken, Rus ordusu, Severodonetsk kentinin yaklaşık yüzde 80’inde kontrolü ele geçirdi.