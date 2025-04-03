Rusya, Trump’ın Tarife Listesine Dahil Edilmedi

ABD’NİN TARİFE KARARNAMESİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı kararname ile ülkedeki 185 ticaret ortağına tarife getirilmesi planlanıyor. Ancak Rusya, bu listeye dahil edilmedi.

RUSYA’YA YAPTIRIMLAR ETKİLİ OLDU

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD merkezli bir haber kaynağına yaptığı açıklamada, “Rusya’ya yönelik ABD yaptırımlarının zaten önemli bir ticareti engellediği” için bu ülkenin listede yer almadığını ifade etti.

TİCARET HACMİNDEKİ KAYIP

ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, Rusya ile ABD arasındaki ticaret, Ukrayna-Rusya Savaşı öncesine kıyasla önemli ölçüde azaldı. 2021 yılında yaklaşık 36 milyar dolar olan bu ticaret hacmi, 2024 yılına gelindiğinde yaklaşık 3,5 milyar dolara düştü.

RUSYA’DAN MAL İTHALATI ARTMIŞ

ABD’nin mevcut yaptırımlarının yanı sıra, Trump kısa bir süre önce Rus petrolü alıcılarına yönelik gümrük vergileri uygulamakla tehdit etmişti. Ayrıca, ABD’nin geçen yıl Ukrayna’dan daha fazla malı Rusya’dan ithal ettiği bildirildi. 2024 yılında Rusya’dan ABD’ye yaklaşık 3 milyar dolar değerinde mal gelirken, Ukrayna’dan yaklaşık 1,2 milyar dolar değerinde ithalat gerçekleştirilmiş durumda.

YÜKSEK TARİFE ORANLARI PLANLANIYOR

Trump’ın tarife listesine göre, Ukrayna yüzde 10’luk temel tarife oranına tabi olacak. ABD’nin birçok ticaret partnerine tarife getirilmesi hedefleniyor ve tarife oranları yüzde 10 ile yüzde 50 arasında değişiyor.

TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELER DE LİSTEDE

Bu durumda, Türkiye’nin aralarında olduğu Birleşik Krallık, Brezilya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Mısır ve Suudi Arabistan gibi bazı ülkelerde de yüzde 10 gümrük vergisinin uygulanması öngörülüyor. Aynı zamanda, Avrupa Birliği’ne yüzde 20, Çin’e yüzde 34, Vietnam’a yüzde 46, Tayvan’a yüzde 32, Japonya’ya yüzde 24, Hindistan’a yüzde 26, Güney Kore’ye yüzde 25, Tayland’a yüzde 36, İsviçre’ye yüzde 31, Endonezya’ya yüzde 32, Malezya’ya yüzde 24, Kamboçya’ya yüzde 49, Güney Afrika’ya yüzde 30, Bangladeş’e yüzde 37 ve İsrail’e yüzde 17 tarife getirilmesi planlanıyor.