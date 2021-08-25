Rusya: Türkiye ile bu sene imzalar atılacak

Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri ile ilgili yapılan açıklamada Türkiye ile Rusya arasında bu sene imzaların atılacağı öğrenildi.

Türkiye şimdiye dek Rusya’dan dört S-400 bataryası satın aldı

Rus askeri ihracat şirketi Rosoboronexport’un Genel Direktörü Aleksandr Miheyev, Türkiye’ye ikinci bir parti S-400 hava savunma sistemi tedarikini içeren anlaşmanın bu sene içinde imzalanmasını beklediklerini söyledi.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, Rosoboronexport Genel Direktörü Miheyev, Türkiye’ye yeni bir parti S-400 hava savunma sistemi tedariki gerçekleştirilmesini içeren anlaşmanın ne zaman imzalanacağına ilişkin soru karşısında, “Bu sene içinde (imzalanması) bekleniyor” dedi.

Miheyev, söz konusu anlaşmanın imzalanabilmesi için ‘gerçek bir çalışma yürütmekte olduklarını’ da kaydetti.

Türkiye şimdiye dek Rusya’dan dört S-400 bataryası satın aldı. Söz konusu tedariki içeren anlaşmanın 2.5 milyar dolar değerinde olduğu biliniyor.

Rosoboronexport yetkilileri, Ekim 2019’daki açıklamalarında hava savunma sisteminin roketler dahil tüm parçalarını Türkiye’ye teslim ederek, anlaşmanın şartlarını belirlenen zamandan daha önce yerine getirdiklerini belirtti.