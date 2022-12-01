Türkiye’nin olası kara harekatı karşısında etekleri tutuşan YPG yardım için ABD ve Rusya’nın kapısını çaldı. Rusya, Türkiye sınırına ek asker gönderdi.

Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki teröristleri bombardımana tutan Türkiye, bir kara hârekatına başlayacağının sinyallerini veriyor. Pençe-Kılıç Hârekatı’nda jetler 19 Kasım Cumartesi akşamından itibaren PKK ve YPG’li teröristleri vurdu.

Savaş uçakları ve insansız hava araçlarının ardından tankların da sınırı geçmeye hazırlanması, YPG’li teröristlerin uykusunu kaçırıyor. YPG’li terör elebaşları, bir kara hârekatının durdurulması için günlerdir ABD ve Rusya’ya yalvarıyor.

Suriye’nin kuzeyinde 900 askeri bulunan ABD’den günlerdir Türk tanklarının sınırı geçmemesini isteyen açıklamalar geliyor. Yıllardır YPG’li teröristlere eğitim veren ve binlerce TIR silah gönderen ABD ordusu, teröristleri Suriye Demokratik Güçleri (SDF veya SDG) adıyla meşrulaştırmayı deniyor.

Washington’dan gelen açıklamalar arasında en dikkat çekici olanı, Türk hava saldırılarının Suriye’nin kuzeyindeki ABD askerlerini doğrudan tehdit ettiğini savunmasıydı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’li mevkidaşı Lloyd Austin’le Çarşamba akşamı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar, Austin’e Pençe-Kılıç operasyonunun Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 51’in maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkıyla gerçekleştiğini iletti.