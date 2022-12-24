Rusya, UEFA’dan ayrılıyor

Ukrayna ile savaşan Rusya’nın Futbol Federasyonu Başkanı Dyukov, UEFA’dan ayrılma kararı aldıklarını söyledi.

FIFA ve UEFA tarafından uluslararası spor müsabakalarından men edilen Rusya, Asya Futbol Konfederasyonu’na (AFC) katılmak için görüşmelere başladı.

Bir gün önce toplanan Rusya Futbol Birliği (RFS) Yürütme Kurulu toplantısı sonrası basın açıklaması yapan Rusya Futbol Federasyonu Başkanı Aleksandr Dyukov, önümüzdeki hafta kulüplerle birlikte Avrupa Futbol Federasyonları Birliği’nden (UEFA) ayrılmayı düşündüklerini bildirdi.

Dyukov, önümüzdeki hafta kulüplerle birlikte video konferans yoluyla UEFA’dan ayrılma seçeneklerini değerlendireceklerini belirtirken, kararın 27 Aralık Salı günü alınabileceği sinyali verdi.

28 Şubat’ta UEFA ve Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Ukrayna’daki askeri operasyon nedeniyle Rus kulüpleri ve Rus Milli Takımlarının uluslararası müsabakalara katılmasını askıya almıştı. Rus Milli Takımı, Katar’daki Dünya Kupası elemelerinden men edilmiş, 2024 Avrupa Şampiyonası eleme aşaması kurasına katılamamıştı.

Dyukov, Rusya’nın futbolda yüzünü Asya’ya dönmesi ile ilgili müzakerelerin sürdüğünü aktarırken, bu konunun Rus futbolunun en azından önümüzdeki 10 yıl içinde nasıl gelişeceği üzerinde etkisi olacağının altını çizdi.