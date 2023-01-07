Rusya UFO vurdu

Rusya Hava Kuvvetleri, Ukrayna sınırına yakın Rostov Oblastı’nda UFO vurulduğunu iddia etti.

Rusya Hava Kuvvetleri, Ukrayna sınırına yakın Rostov Oblastı’nda bir UFO’yu (tanımlanamayan uçan nesne) düşürdüğünü duyurdu. Yerel medya kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında ise gökyüzünde patlayan küçük bir nesnenin görüntüleri paylaşıldı.

The Jerusalem Post’un bildirdiğine göre, haber ilk olarak Rostov Oblast Valisi Vasily Golubev tarafından Telegram’da paylaşıldı. Golubey, UFO’nun Sultan Sala köyünün yukarısında görüldüğünü belirterek, “Herkesi sakin olmaya çağırıyorum. Güvenliği sağlamak için tüm güçler devreye giriyor. Gökyüzü uçaksavar savunmalarıyla kaplı” diye konuştu.

Bununla birlikte, cisim hala tanımlanmamış olsa da uzaylı olması muhtemel görünmüyor. Bir Rus milletvekili, söz konusu UFO’nun Ukrayna tarafından gönderilen bir İHA olduğunu iddia etti.

Rus Devlet Duması milletvekili Anatoly Wasserman, “Kiev teröristleri” olarak adlandırdığı Ukrayna kuvvetlerinin ayrım gözetmeden İHA’lar aracılığıyla Rus sivillere ateş ettiğini öne sürdü.

Diğer taraftan Rostov Oblastı, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda hayati bir stratejik su yolu olan Azak Denizi boyunca yer alıyor. Rusya, Ukrayna’nın Azak Denizi’ni çevreleyen tüm topraklarını, yani Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk oblastlarını tamamen kontrol alına öne sürdü.