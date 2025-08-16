Rusya, Ukrayna’da 2 Yerleşim Ele Geçirdi

RUSYA’NIN KAZANIMLARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Dnepropetrovsk ve Donetsk bölgelerinde 2 yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeden ateşkes çıkmazken, Rusya-Ukrayna savaş bölgesinden yeni gelişmeler ortaya çıktı. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’daki faaliyetleriyle ilgili güncel bilgiler paylaştı.

BİRLİKLERİN İLERLEYİŞİ

Yapılan açıklamada, Rus güçlerinin cephede belirgin bir ilerleme kaydettiği vurgulandı. “Batı ve Doğu askeri gruplara bağlı birlikler, kararlı ve aktif eylemleri sonucunda Dnepropetrovsk bölgesinde Voronoye, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin de Kolodezi yerleşim birimlerini kurtardı.” ifadesi yer aldı.

Açıklamada, son 24 saatte Ukrayna’ya ait 169 insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği belirtildi. Daha önce, 9-15 Ağustos tarihleri arasında Donetsk bölgesinde 7 yerleşim yerinin ele geçirildiği de vurgulandı.