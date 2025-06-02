Rusya, Ukrayna’dan Bir Dizi Talepte Bulundu

RUSYA’NIN MEMORANDUMU

Rusya, Ukrayna’ya ilettiği memorandumda Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin kendi topraklarına katılmasını talep ediyor. Bu talep, İstanbul’da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna heyetleri arasındaki ikinci görüşmenin ardından ortaya çıkan detaylarla birlikte kaydedildi. Memorandumda belirtilen diğer önemli husus ise Ukrayna güçlerinin belirtilen bölgelerden geri çekilmesi gerektiği yönündeki istektir.

BÖLGELERİN TANINMASI

Rusya, memorandumda Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson’un kendi topraklarına katılmasının ardından bu durumun uluslararası düzeyde de tanınmasını bekliyor. Ukrayna’nın tarafsız bir pozisyonda kalması ve askeri ittifaklara katılmaktan vazgeçmesi de talep edilen maddeler arasında. Ayrıca, diğer devletlerin Ukrayna topraklarında askeri faaliyet yürütmesinin yasaklanması, yabancı askeri varlıkların ve altyapıların yerleştirilmesinin önüne geçilmesi gerektiği belirtiliyor.

NÜKLEER ARINDIRMA TALEPLERİ

Memorandumda Ukrayna’nın nükleer ve diğer kitle imha silahlarından arındırılmış bir devlet statüsünün onaylanması talep ediliyor. Bununla birlikte, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve diğer askeri oluşumların azami personel seviyeleri ile silah ve askeri teçhizatın miktarına sınırlamalar getirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca, Ukrayna içindeki milliyetçi oluşumların dağıtılması da Rusya’nın taleplerinden biri olarak öne çıkıyor.

Memorandumda, Ukrayna’da Rusça konuşan nüfusun hak ve özgürlüklerinin tam olarak korunması gerektiği aktarılıyor. Rus diline resmi statü verilmesi ve Nazizm ile Neo-Nazizmin yüceltilmesinin yasaklanması talepleri de yer alıyor. Milliyetçi örgütlerin ve partilerin dağıtılması ayrıca isteniyor. Son olarak, çatışmalar boyunca meydana gelen zararlar için karşılıklı taleplerden vazgeçilmesi ve Ukrayna Ortodoks Kilisesi üzerindeki kısıtlamaların ortadan kaldırılması gerektiği vurgulanıyor.