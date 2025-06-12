Rusya-Ukrayna Esir Takası Gerçekleşti

ESİR TAKASI GERÇEKLEŞTİ

Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul’da yapılan anlaşmalar doğrultusunda esir takası olduğu bildiriliyor. Rusya Savunma Bakanlığı, iki ülkenin 2 Haziran’da İstanbul’da sağlanan anlaşmalar çerçevesinde savaş esiri takasını gerçekleştirdiğini belirtiyor.

ANLAŞMALARA GÖRE DÖNÜŞLER YAPILDI

Bakanlığın açıklamasında, “2 Haziran’da İstanbul’da varılan Rusya-Ukrayna anlaşmalarına uygun olarak, 12 Haziran’da Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan bir grup Rus askeri döndü. Buna karşılık bir grup Ukrayna askeri teslim edildi” denildi.