Rusya-Ukrayna Esir Takası Tamamlandı

ABD BAŞKANI TRUMP’DAN RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerindeki hesabından Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa dair dikkat çekici bir açıklama yaptı. Trump, yatırımında “Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takası henüz tamamlandı. Kısa süre içinde yürürlüğe girecek. Müzakere dolayısıyla iki tarafa da tebrikler. Bu, büyük bir şeye yol açabilir mi?” sözlerine yer verdi.

İSTANBUL GÖRÜŞMELERİNDE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Rusya ile Ukrayna, İstanbul’da gerçekleştirilen müzakerelerde her iki taraftan biner savaş esirinin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardı. Bu durum, tarafların savaştaki en büyük esir takasında buluşması olarak değerlendiriliyor. Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, 16 Mayıs’taki toplantının ardından bu anlaşmayı kamuoyuyla paylaştı.

RUS HEYETİ DE ESİR TAKASINI DOĞRULADI

Rus tarafı, esir takasını onayladı. İstanbul barış görüşmeleri sonrası açıklama yapan Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy, “Önümüzdeki günlerde bin kişiye bin kişilik büyük bir esir takası yapılacak” ifadeleriyle Ukrayna heyetinin duyurusunu destekledi.