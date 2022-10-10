Rusya-Ukrayna görüşmesi Türkiye’de mi gerçekleşecek?

Rusya-Ukrayna görüşmesi Türkiye’de gerçekleşeceği iddiası hakkında Kremlin’den açıklama geldi.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana Zirvesi’ne katılarak burada Vladimir Putin ile bir araya gelebilir. Yapılan açıklamada Astana’daki görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Rusya-Ukrayna müzakerelerine Türkiye’nin ev sahipliği yapma önerisi de ele alınabilir.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenecek güvenlik zirvesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşebileceğine yönelik bir açıklamada bulundu.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, buradaki görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna müzakerelere ev sahipliği yapma teklifinin de ele alınmasının mümkün olduğunu duyurdu.