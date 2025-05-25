Rusya, Ukrayna İle Esir Takasını Tamamladı!

SAVAŞ ESİRLERİ TAKASI TAMAMLANDI

Rusya ve Ukrayna arasında 303’er savaş esirinin takas edildiği bilgisi verildi. Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Ukrayna arasındaki üç günlük savaş esiri değişim sürecinin tamamlandığını açıkladı. Bakanlık yaptığı açıklamada, “16 Mayıs’ta İstanbul’da varılan anlaşmalara uygun şekilde, 23 Mayıs-25 Mayıs döneminde, Rusya ve Ukrayna tarafları bin kişiye karşı bin kişi formülünü uygulamıştır” dedi.

TARAFLAR İSTANBUL’DA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Rusya ve Ukrayna heyetleri, 3 yıl aradan sonra ilk kez İstanbul’da bir araya geldi. Türkiye’nin katılımı ve ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmede taraflar, karşılıklı olarak biner savaş esirinin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardı. Bu takasın, savaşın başından bu yana gerçekleştirilecek en büyük esir takası olması bekleniyordu. Rusya, takas sürecinin üçüncü gününde işlemin sonuçlandığını ilan etti.

DÜN DE 307’ŞER SAVAŞ ESİRİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

Dün, Rusya Savunma Bakanlığı, 16 Mayıs’ta İstanbul’da yapılan Rusya-Ukrayna anlaşmaları çerçevesinde Ukrayna’nın 307 Rus askerini teslim ettiğini bildirdi. Karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait 307 savaş esirinin verildiği ifade edildi. İstanbul’daki barış görüşmelerinde, Ukrayna ile sağlanan mutabakatta esir değişimi kapsamında, bir gün önce de 270 asker ile 120 sivil olmak üzere toplamda 390 esirin karşılıklı olarak takas edildiği bilgisi aktarılmıştı.