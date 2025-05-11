Rusya, Ukrayna ile görüşmeleri başlatmak istiyor

UKRAYNA İLE ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNE YENİ TEKLİF

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı’nda düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna yönetimine ateşkes anlaşmasını gündeme getiren bir mesaj iletti. Putin, “Görüşmelere 15 Mayıs’ta daha önce yürütüldüğü ama yarım bırakıldığı yerde, İstanbul’da vakit kaybetmeden başlamayı teklif ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu görüşmelerin gerçekleştirilmesi için çok şey yaptı” dedi. Ayrıca, İkinci Dünya Savaşı’nda elde edilen zaferin 80’inci yıl dönümü dolayısıyla Rusya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

GÖRÜŞMELERİN MERKEZİ

Zafer Günü etkinlikleri sırasında başkent Moskova’da pek çok ikili ve çok taraflı görüşmeler yaşandığını söyleyen Putin, “Görüşmelerin merkezinde Avrasya’nın ve dünyanın diğer bölgelerinin istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınmasını doğrudan etkileyen meseleler yer aldı” ifadesini kullandı. Bazı Avrupalı liderlerin Moskova’ya gelmesinin önemli olduğunu vurgulayan Putin, “Sırbistan, Slovakya, Bosna Hersek. Üzerlerinde yoğun bir baskı olduğunu anlıyoruz, bu nedenle onların siyasi cesaretlerini ve ahlaki duruşlarını takdir ediyoruz” diye ekledi.

EUROPA DEVLETLERİ İLE İLİŞKİLER

Avrupa’dan gelen liderlerin törene katılmasının kendilerine iyimserlik ve umut verdiğini dile getiren Putin, “Er ya da geç Avrupa devletleri ile yapıcı ilişkiler kurma yolunda ilerlemeye başlayacağımız konusunda umut var” diye belirtti. Ancak Rusya karşıtı söylemlerin ve saldırgan eylemlerin devam ettiğini kaydetti.

ATEŞKES GİRİŞİMLERİ VE UKRAYNA’YA YÖNELİK SUÇLAMALAR

Putin, Ukrayna’daki çatışmalar hakkında yaptığı açıklamada, Moskova’da gerçekleşen görüşmelerde çatışmanın çözümüyle ilgili meselelerin ele alındığını aktardı. “Rusya daha önce ateşkes inisiyatiflerinde bulundu, fakat bu girişimler her seferinde Ukrayna tarafı tarafından sabote edildi. Kiev rejimi, 18 Mart’tan 17 Nisan’a kadar geçerli olan duraklama anlaşmasını yaklaşık 130 kez ihlal etti” şeklinde konuştu. Ayrıca, son dönemde Rusya’nın ateşkes girişimlerinin de ihlal edildiğini vurguladı.

KİEV YÖNETİMİ İLE DİYALOG ÖNERİSİ

Ukrayna yönetiminin ateşkes tekliflerine yanıt vermediğini belirten Putin, “Kiev yönetimi, henüz ateşkes teklifimize karşılık vermedi. 5 Mayıs’ta teklifimizi açıkladıktan sonra olduğu gibi saldırılar devam etti” dedi. Rusya, müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda Kiev yönetimine çağrıda bulundu.

İSTANBUL GÖRÜŞMELERİ İÇİN HAZIRLIK

Putin, görüşmelere başlamayı teklif ederek, “Gelecek perşembe, yani 15 Mayıs’ta İstanbul’da; daha önce yapılmış ama yarım kalmış görüşmelere yeniden başlamayı öneriyoruz” ifadesini kullandı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşmede müzakerelere Türkiye’de ev sahipliği yapması için destek isteyeceğini belirtti.

GERÇEK BİR ATEŞKES TALEBİ

Putin, müzakerelerin amaçlarından birinin çatışmanın temellerini ortadan kaldırmak olduğunu vurguladı. “Bu defa gerçek bir ateşkes olmalıdır; sadece Rusya tarafından değil, Ukrayna tarafından da riayet edilen bir ateşkes olmalı” dedi. Ukrayna ile müzakerelere her zaman hazır olduklarını belirtirken, “Şu anda cephede çatışmalar sürerken durup müzakerelere dönülmesini öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI ORTAKLARA TEŞEKKÜR

Putin, barış arayışında olanları müzakereleri desteklemeye çağırarak, “Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne yönelik çabalarından dolayı uluslararası ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Bunlar arasında Çin, Brezilya, Afrika ve Orta Doğu ülkeleri ile yeni ABD yönetimi de bulunuyor” şeklinde konuştu.