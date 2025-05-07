Rusya, Ukrayna’nın 524 İHA’sını Düşürdü

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Ukrayna’ya ait 524 insansız hava aracının (İHA) Rus bölgeleri üzerine yönelen hava savunma sistemlerince imha edildiğini belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna’nın gece saatlerinde İHA’lar ile Rus topraklarına saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi. 524 İHA’nın vurulduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, buna ilaveten JDAM güdümlü hava bombaları ve ABD üretimi HIMARS çok namlulu roketatar füzelerinin de düşürüldüğü belirtildi.

DONETSK’TE STRATEJİK BİR KAZANIM

Ayrıca, açıklamada Rusya’nın Donetsk bölgesindeki Lipovoye yerleşim birimini ele geçirdiği bilgisi verildi. Ukrayna ordusunun, dün Rusya’nın başkenti Moskova’ya karşı insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği bildirildi. Moskova’da, birçok yabancı liderin katılacağı 9 Mayıs Zafer Günü etkinlikleri öncesinde askeri geçit provalarının devam ettiği gözlemleniyor.

GÜVENLİK GARANTİSİ VERMİYORLAR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 9 Mayıs’ta askeri geçit törenine katılacak olan yabancı liderlere güvenlik garantisi veremeyeceklerini vurguladı. Bunun üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zelenskiy’in Moskova’ya gelmeyi planlayan dünya liderlerini açıkça tehdit ettiğini ifade etti.