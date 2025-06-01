Rusya, Ukrayna’nın İHA Saldırılarını Onayladı

İHA SALDIRILARI DOĞRULANDI

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın düzenlediği İHA saldırılarını doğruladı ve “Kiev rejimi Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki havaalanlarına İHA kullanarak terör saldırısı düzenledi” ifadesini kullandı. Bakanlık, Ukrayna’nın Rusya’nın iç bölgelerine yönelik düzenlediği bir başka saldırının 40’tan fazla Rus bombardıman uçağını vurduğunu duyurdu.

SALDIRILARIN DETAYLARI PAYLAŞILDI

Yapılan açıklamada, özellikle Ivanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri havaalanlarına yönelik saldırıların püskürtüldüğü belirtildi. “Murmansk ve Irkutsk bölgelerinde, hava alanlarına yakın bir bölgeden fırlatılan İHA’lar sonucunda birkaç uçak alev aldı. Yangın kontrol altına alındı. Askeri ve sivil personel arasında herhangi bir kayıp yaşanmadı” denildi. Ayrıca, saldırılarla bağlantılı kişilerin gözaltına alındığı bilgilerinin verildiği aktarıldı.

GÜVENLİK BİRİMLERİ YANIT VERDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, söz konusu saldırılara karşı alınan tedbirler üzerinde durarak, güvenlik birimlerinin etkin şekilde hareket ettiğini ifade etti. Bu tür olayların, ulusal güvenliği tehdit eden durumların ciddiyetinin altını çizerken, bu saldırıların önlenmesi için gereken önlemleri aldığını vurguladı.