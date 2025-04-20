Rusya-Ukrayna Savaşında Kayıplar Artıyor

SAVAŞIN DÖRDÜNCÜ YILI

24 Şubat 2022 tarihinde başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı, 2024 yılına girdi. Bu süre zarfında her iki taraf da büyük insan ve kaynak kayıpları ile karşılaştı.

AĞIR KAYIPLARIN ETKİSİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Şubat ayında yaptığı açıklamada, savaş boyunca 46 binden fazla Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının ise 380 bini geçtiğini duyurdu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı tarafından 19 Nisan’da yapılan açıklamaya göre, Rusya’nın toplam kaybı ise 940 bin 150 asker olarak bildirildi. Rusya, savaşın başlangıcından itibaren kayıpları hakkında sınırlı bilgi paylaştı. En son 2022 sonbaharında yapılan resmi açıklamaya göre, ölü sayısının 6 binin altında olduğu iddia edilmişti. Ancak bağımsız araştırmalar ve analizler, bu rakamların doğruyu yansıtmadığını ve Rusya’nın kayıplarının çok daha fazla olduğunu gösteriyor.

Bir rapora göre, Rusya’nın askeri kayıpları arasında şu rakamlar öne çıkıyor: 10 bin 676 tank, 22 bin 266 zırhlı savaş aracı, 45 bin 162 araç ve yakıt tankı, 26 bin 600 topçu sistemi, 1.368 çoklu fırlatma roket sistemi, 1.139 hava savunma sistemi, 370 uçak, 335 helikopter, 33 bin 176 insansız hava aracı, 3 bin 148 seyir füzesi, 28 gemi ve bot ile bir denizaltı.

KUZEY KORE ASKERLERİ VE ETKİLERİ

Ukrayna ordusu, 11 binden fazla Kuzey Kore askerinin Rusya’nın Sumi ve Harkov bölgeleriyle sınırı olan Kursk Oblastı’na konuşlandırıldığını bildirdi. Yaklaşık 5 bini öldürüldü ya da yaralandı, ancak 6 bini bölgede kaldı. Ukrayna ordusunun istihbarat sözcüsü Andrii Cherniak, geçtiğimiz hafta, Pyongyang güçlerinin Rusya’nın insansız hava araçları ve elektronik savaş sistemleri kullanma taktiklerini benimsediğini ifade etti. Cherniak, “Ne yazık ki Kuzey Kore ordusunun evriminden, başarılı eğitiminden bahsedebiliriz” dedi. İstihbarat sözcüsüne göre, Kuzey Kore birlikleri küçük saldırı grupları halinde hareket ediyor ve Rus komutanlarla sürekli koordinasyona ihtiyaç duymuyor. Cherniak, askerlere “şu ya da bu sınıra ulaşmaları” talimatı verildiğini ve bağımsız olarak ilerlediklerini de sözlerine ekledi. Askerlerin Rus tarafıyla sürekli iletişimde olmadığı bilgisi de aktarıldı.