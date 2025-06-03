“Rusya-Ukrayna Tarafları Yeniden Görüşecek.”

HAKAN FİDAN’IN AÇIKLAMALARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT Haber’de katıldığı programda güncel konular hakkında önemli açıklamalar yaptı. İstanbul’da gerçekleşen Rusya-Ukrayna zirvesini değerlendiren Fidan, “Barış için ilk günden beri gayretlerimiz var. Savaşın durması için çabamız var. Bölgemizde savaş istemiyoruz. 2 Haziran’daki görüşmede taraflarla liderler zirvesini de konuştuk. Görüşmede birçok konuda taraflar mutabık kaldı. Bizim beklentimiz bir sonraki turun olacağı yönünde.” dedi.

TRUMP, PUTİN VE ZELENSKİ’NİN BULUŞMA İHTİMALI

Trump, Putin ve Zelenski’nin İstanbul’da bir araya gelme ihtimalini değerlendiren Hakan Fidan, “Putin, Trump ve Zelenski’nin bir araya gelmesi çok önemli. Üç liderin aynı anda itimat ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başka isim yok. Biz bu konuyu konuştuğumuzda sayın Cumhurbaşkanımız ev sahipliği yapmaya hazır. Liderler bir araya geldiği zaman öncesinde bir şeylerin kararlaştırılmış olması gerekiyor.” şeklinde konuştu.

SURİYE İLE İŞBİRLİĞİ

Hakan Fidan’ın açıklamalarından, “Şam yönetimi ve SDG arasındaki anlaşmada Mart’tan bu yana çok bir şey olmadı. Suriye, Ankara ve ABD işbirliği ile bu belayı inşallah sıkıntısız şekilde aşmanın yolunu bulacağız. DEAŞ ile mücadelede Ürdün, Suriye ve Irak ile birlikte çalışıyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde olumlu bir süreç yürüme ihtimali varken onu bizim baltalamamız lazım. Ama bir taraftan da gardımızı düşürmememiz lazım. Ona göre iyi izlemeliyiz.” ifadeleri dikkat çekti.

GAZZE’DEKİ İNSANİ DURUM

Gazze’deki insani durumu ele alan Hakan Fidan, “Konu geçici bir ateşkes değil. Bölgeye insani yardımın girişi 2 milyon kişi için çok önemli. Bunun için Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanmalı. Netanyahu yönetimine baskı yapılmalı ve kalıcı ateşkes sağlanmalıdır. Bizler gece gündüz bu konu için çalışıyoruz. Sadece problemi 15-20 günlüğüne geciktirmiş oluyoruz. 60 günlük ateşkes olması durumunda farklı bir şey olur. Bölgeye kesintisiz insani yardımların girmesi önemlidir. 60 günlük süre ABD tarafından iyi kullanılır ve Netanyahu hükümetine uygun baskı yöntemleri geliştirilirse, savaşın sona ermesi hedeflenen sonuç olacaktır. Witkoff’un bu konudaki çabalarını takdir ediyorum. Gerçek bir ateşkes istiyor.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Haziran ayında İİT Dışişleri Bakanları’nın İstanbul’da bir araya geleceğini açıkladı.