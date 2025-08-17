Rusya, Ukrayna Üzerinde Tavizler Verdi

WİTKOFF’UN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, bu sabah ABD’de katıldığı özel bir televizyon programında, Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen görüşmeye dair önemli açıklamalar yaptı. Witkoff, “Rusya, Ukrayna’daki bazı bölgelere yönelik taviz verdi. Ukraynalılar ve Avrupalılar bunu farkında, bu önemli bir gelişmeydi. Ancak bu, yeterli olduğu anlamına gelmez” ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞME DETAYLARI

Witkoff, kendisine yöneltilen “Rusya’dan yapılabilecek tavizlere ilişkin bir açıklama yapabilir misiniz?” sorusu üzerine detaylar verdi. Rusya’nın nihai barış anlaşmasına ulaşma konusundaki düşüncelerinde bir miktar ılımlılık gösterdiğini belirten Witkoff, Avrupalılara toplantının bitiminden hemen sonra bilgi verdiklerini, önce Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile iletişime geçtiklerini, ardından diğer Avrupalılarla konuşulduğunu söyledi. Witkoff, “Belki barış anlaşması için yeterli değil, ama ilk kez bu yolda ilerliyoruz” dedi.

TRUMP VE PUTİN’İN GÖRÜŞMESİ

Geçtiğimiz Cuma günü Alaska’daki Elmendorf-Richardson Üssü’nde gerçekleştirilen Trump-Putin görüşmesi, yaklaşık 3 saat sürdü. Bu görüşmede Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yer aldı. Witkoff ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Trump’ın yanında bulundu. Bu görüşme, Trump ve Putin’in 7 yıl aradan sonra yaptığı ilk yüz yüze toplantı oldu.

TRUMP’IN DEĞERLENDİRMESİ

Görüşmenin ardından Trump, “10 üzerinden 10’luk bir görüşme” olarak nitelendirdiği toplantıda birçok konunun masaya yatırıldığını belirtti, ancak resmi bir anlaşmaya varılmadığını vurguladı. Trump, “Benim açımdan, bir anlaşma olana kadar anlaşma yoktur. Ancak çok ilerleme kaydettik” diye ekledi.

PUTİN’DEN YORUM

Rusya’nın lideri Putin, görüşmeyi “zamanında ve çok faydalı” olarak değerlendirdi. Görüşmenin odak noktası olarak Ukrayna krizinin adil bir şekilde çözülmesi imkanını konuştuklarını belirtti.