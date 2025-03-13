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Rusya, Ukrayna’ya Asker Gönderilmesine Karşı Çıktı

UKRAYNA’YA ASKER GÖNDERİLMESİNE SERT TEPKİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Avrupa ülkelerinin barış gücü adı altında Ukrayna’ya asker göndermesi durumunda bunun silahlı çatışma anlamına geleceğini belirtti. Moskova, bazı Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya Avrupalı askerlerden oluşan bir barış gücü gönderme fikrini şiddetle reddetti. Zaharova, bu tür bir adımın “Rusya ile doğrudan silahlı çatışmaya girmek” olacağını ifade ederek, “Diğer ülke ordularına ait birliklerin herhangi bir bayrak altında Ukrayna’da konuşlanması bizim için asla kabul edilemez” dedi. Ayrıca, bu planların hayata geçmesi halinde Rusya’nın buna “mevcut tüm imkanlarla” yanıt vereceğini söyledi.

UKRAYNA’NIN MÜTTEFİKLERİNDEN DESTEK

Ukrayna, üç yılı aşkın süredir, kendisine saldıran komşusu Rusya ile savaş halinde ve çatışmalar sona erdiğinde topraklarının korunması için Avrupalı müttefikleriyle askeri birlikler konuşlandırılması fikrini gündeme getirdi. Bu fikre sıcak bakan Paris ve Londra, Ukrayna’ya gönderilmek üzere Avrupalı askerlerden oluşan bir barış gücü kurulması hakkında diğer Avrupa ülkeleriyle görüşüyor. Son olarak, Kiev, ABD’nin 30 günlük ateşkes planını onayladı. ABD’li diplomatlar, bu planın Rusya tarafından da kabul edilmesi için Moskova’da görüşmeler yürütüyor.

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