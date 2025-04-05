Rusya, Ukrayna’ya Füze Saldırısı Düzenledi. 14 Kişi Hayatını Kaybetti

RUSYA’NIN UKRAYNA’YA HAVA SALDIRILARI SÜRÜYOR

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik hava saldırıları devam ediyor. Rus ordusu, Dnipropetrovsk bölgesindeki Kryvyi Rih kentine füze saldırısı düzenledi. Kryvyi Rih Belediye Başkanı Oleksandr Vilkul, saldırıda 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Vilkul, saldırının gerçekleştiği bölgede bir çocuk parkının bulunduğuna dikkat çekti. Yerel yetkililer, en az 50 kişinin yaralandığını bildirdi.

ZELENSKY’DEN RUSYA’YA SERT TEPKİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, saldırının ardından yaptığı açıklamada, ölenlerin altısının çocuk olduğunu ve 5 binanın ağır hasar gördüğünü belirtti. Zelensky, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Her gün Rus saldırıları, her gün kayıplar. Bunun devam etmesinin tek nedeni, Rusya’nın ateşkes talep etmiyor olması. Bunu görüyoruz, dünya da bunu görüyor. Her füze, her insansız hava aracı saldırısı, Rusya’nın sadece savaşı istediğini gösteriyor. ABD, Avrupa ve diğer ülkeler, Rusya’yı savaş ve terörden vazgeçirmeye yetecek güce sahip. Biz barış istiyoruz.”

ULUSLARARASI TOPLUMUN BASKISI BEKLENİYOR

Zelensky’nin açıklamaları, Rusya’nın savaş politikalarına karşı uluslararası toplumun daha fazla baskı uygulaması gerektiğini vurguluyor. Ukrayna, Batılı ülkelerden askeri ve diplomatik destek talep ederken, Rusya’nın sivillere yönelik saldırıları küresel tepki çekiyor.

KRİVİY RİH’TEKİ SALDIRININ YARALARI SARILIYOR

Kryvyi Rih’teki saldırının ardından bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaralılar hastanelere nakledilirken, saldırının etkilediği bölgelerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Ukrayna makamları, sivillerin güvenliği için ek önlemler almayı planlıyor.