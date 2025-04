Rusya, Ukrayna’ya Füze Saldırısı Düzenledi. 14 Kişi Öldü

RUSYA’NIN UKRAYNA’YA DÜZENLEDİĞİ FÜZE SALDIRISINDA 14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik hava saldırıları devam ediyor. Son olarak Dnipropetrovsk bölgesindeki Kryvyi Rih kentine düzenlenen füze saldırısında 14 kişi hayatını kaybetti. Kryvyi Rih Belediye Başkanı Oleksandr Vilkul, saldırının gerçekleştiği bölgenin yakınında bir çocuk parkı bulunduğunu açıkladı. Yerel yetkililer, en az 50 kişinin yaralandığını bildirdi.

ZELENSKY: “RUSYA’NIN SAVAŞ İSTEMEKTEN BAŞKA BİR AMACI YOK”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin altısının çocuk olduğunu ve 5 binanın ağır hasar gördüğünü duyurdu. Zelensky, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Her gün Rus saldırıları, her gün kayıplar. Bunun devam etmesinin tek nedeni, Rusya’nın ateşkes talep etmiyor olması. Bunu görüyoruz, dünya da bunu görüyor. Her füze, her insansız hava aracı saldırısı, Rusya’nın sadece savaşı istediğini gösteriyor. ABD, Avrupa ve diğer ülkeler, Rusya’yı savaş ve terörden vazgeçirmeye yetecek güce sahip. Biz barış istiyoruz.”

KRİVİY RİH’TEKİ SALDIRININ YIKIMI

Saldırının etkisiyle bölgede geniş çaplı yıkım yaşandı. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve enkaz altında kalanlar için çalışıldığını belirtti. Rusya’nın sivilleri hedef alan saldırıları, uluslararası toplumda tepki çekerken, Ukrayna’nın batılı müttefiklerinden destek çağrıları artıyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA SON DURUM

Rusya’nın son dönemde artan hava saldırıları, Ukrayna’nın sivil altyapısını hedef alıyor. Özellikle şehir merkezlerine yönelik ataklar, sivillerin can güvenliğini tehdit ediyor. Ukrayna, Batı’dan daha fazla hava savunma sistemi talebinde bulunurken, uluslararası diplomasi kanalları da Rusya’ya yönelik yaptırımların artırılmasını tartışıyor.