Rusya, Ukrayna’ya Füze Saldırısı Düzenledi

RUSYA’NIN UKRAYNA’YA DÜZENLEDİĞİ HAVA SALDIRILARI SÜRÜYOR

Rus ordusu, Dnipropetrovsk bölgesindeki Kryvyi Rih kentine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 14 kişi hayatını kaybederken, yaralı sayısının en az 50 olduğu bildirildi. Kryvyi Rih Belediye Başkanı Oleksandr Vilkul, saldırının gerçekleştiği bölgede bir çocuk parkının bulunduğunu açıkladı.

ZELENSKY’DEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, ölenlerin altısının çocuk olduğunu ve 5 binanın ağır hasar gördüğünü duyurdu. Zelensky, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Her gün Rus saldırıları, her gün kayıplar. Bunun devam etmesinin tek nedeni, Rusya’nın ateşkes talep etmiyor olması. Bunu görüyoruz, dünya da bunu görüyor. Her füze, her insansız hava aracı saldırısı, Rusya’nın sadece savaşı istediğini gösteriyor. ABD, Avrupa ve diğer ülkeler, Rusya’yı savaş ve terörden vazgeçirmeye yetecek güce sahip. Biz barış istiyoruz.”

KRİVİY RİH’TE AĞIR YIKIM

Saldırının gerçekleştiği bölgedeki görgü tanıkları, patlamaların şiddetli olduğunu ve çok sayıda sivilin enkaz altında kaldığını aktardı. Ukrayna acil durum ekipleri, yaralıların hastanelere sevk edilmesi ve enkaz altından kurtarma çalışmaları için bölgede yoğun mesai harcıyor.

ULUSLARARASI TEPKİLER ARTIYOR

Rusya’nın sivilleri hedef alan saldırıları, uluslararası toplumdan sert tepkiler alıyor. Batılı ülkeler, Ukrayna’ya askeri ve insani yardımları artırma kararı alırken, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar gündeme geliyor.

UKRAYNA’DA SON DURUM

Kryvyi Rih’teki saldırı, Rusya’nın son dönemde artan hava taarruzlarının en yıkıcı örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti. Ukrayna yetkilileri, sivil kayıpların önlenmesi için Batı’dan hava savunma sistemleri talebini yineledi.