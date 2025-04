Rusya, Ukrayna’ya Füze Saldırısı Düzenledi

RUSYA’NIN UKRAYNA’YA YÖNELİK HAVA SALDIRILARI SÜRÜYOR

Rusya, Ukrayna’nın Dnipropetrovsk bölgesindeki Kryvyi Rih kentine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 14 kişi hayatını kaybederken, yaralı sayısının en az 50 olduğu bildirildi. Kryvyi Rih Belediye Başkanı Oleksandr Vilkul, saldırının gerçekleştiği bölgede bir çocuk parkının bulunduğunu açıkladı.

ZELENSKY’DEN RUSYA’YA SERT TEPKİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, ölenlerin altısının çocuk olduğunu ve 5 binanın ağır hasar gördüğünü belirtti. Zelensky, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Her gün Rus saldırıları, her gün kayıplar. Bunun devam etmesinin tek nedeni, Rusya’nın ateşkes talep etmiyor olması. Bunu görüyoruz, dünya da bunu görüyor. Her füze, her insansız hava aracı saldırısı, Rusya’nın sadece savaşı istediğini gösteriyor. ABD, Avrupa ve diğer ülkeler, Rusya’yı savaş ve terörden vazgeçirmeye yetecek güce sahip. Biz barış istiyoruz.”

ULUSLARARASI TOPLUMUN TEPKİSİ BEKLENİYOR

Saldırı, Ukrayna’da yeni bir insani krizin kapısını aralarken, uluslararası toplumun Rusya’ya yönelik baskılarını artırması bekleniyor. Özellikle çocukların hedef alındığı bu saldırı, savaşın siviller üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Ukrayna yetkilileri, Batılı müttefiklerden daha fazla askeri ve insani destek talep ediyor.