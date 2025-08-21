Rusya, Ukrayna’ya Hava Saldırısı Düzenledi

RUS ORDUSUNUN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

Ukrayna’da bu ay gerçekleştirilen en büyük hava saldırılarında 1 kişi yaşamını yitirirken, 18 kişi yaralanıyor. Rusya, ülkeye yönelik saldırılarını aralıksız sürdürüyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin verdiği bilgilere göre, gece saatlerinde 574 insansız hava aracı (İHA) ve 40 füze ile kapsamlı bir saldırı düzenlendi. Bu saldırının Ağustos ayı boyunca gerçekleştirilen en büyük saldırı olduğu belirtiliyor.

YARALANANLAR VE HASAR GÖREN İNŞAATLAR

Lviv kentinin valisi Maksym Kozytskyi, kente yönelik saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Ayrıca 26 evin zarar gördüğü vurgulandı. Zakarpattia bölgesindeki Mukachevo kasabasına yapılan saldırıda ise 15 kişi yaralanıyor.

ZELENSKİY’DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Rus ordusu gece akıl almaz bir saldırı gerçekleştirdi. Sivil altyapı tesislerini, konutları ve halkımızı hedef aldılar. Zakarpattia’daki bir Amerikan işletmesine birkaç seyir füzesi atıldı. Amerikan yatırımlarıyla desteklenen, kahve makinesi gibi günlük ihtiyaç malzemeleri üreten sıradan bir sivil işletmeydi. Ancak aynı zamanda Ruslar için de bir hedefti. Bu çok açıklayıcı” ifadelerini kullandı. Saldırıda 15 kişiye gerekli yardımın sağlandığını sözlerine ekleyen Zelenskiy, “Ekiplerimiz Zaporijya’dan Volyn’e kadar birçok bölgede de görev başında. Gece boyunca Ukrayna’ya toplam 574 İHA ve 40 füze fırlatıldı. Önemli bir kısmı engellendi, ancak ne yazık ki hepsi değil” dedi. Moskova’nın gerçek anlamda müzakerelere başlaması gerektiğini belirten Zelenskiy, tehditle karşılaşılması için güçlü yaptırımlar ve gümrük vergileri gerektiğini vurguladı. “Bütün yardımlarınızı teşekkür ediyorum” şeklinde sözlerini sonlandırdı.