Rusya, Ukrayna’ya Hava Saldırısı Düzenledi

UKRAYNA ORDUSU RUSYA’NIN HAVA SALDIRISINI AÇIKLADI

Ukrayna ordusu, Rusya’nın geçen gece gerçekleştirdiği ‘yılın en büyük hava saldırılarından birini’ duyurdu. Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın bu yıl içinde gerçekleştirilen en büyük hava saldırılarından birini düzenlediği ve bu saldırının çoğunlukla ülkenin batı kısımlarını hedef aldığı ifade edildi. Açıklamada, saldırıda toplam 574 insansız hava aracı (İHA) ve 40 adet füze kullanıldığı belirtildi.

SALDIRILARDA CAN KAYBI VE YARALANMALAR

Hava savunma unsurlarının 546 İHA ve 31 füze düşürdüğü verilen bilgilerin arasında yer aldı. Salgınlar sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 15 kişinin yaralandığı aktarıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Rus ordusu, dün gece sivil altyapı tesislerini, konut binalarını ve insanlarımızı hedef aldı. Şu ana kadar saldırıda 15 kişinin yaralandığı bildirildi ve hepsine gerekli yardım sağlandı” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK BİR AMERİKAN FİRMASI HEDEFTE

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ise Rusya’nın son saldırısında Ukrayna’nın batısında ‘büyük bir Amerikan elektronik üreticisini’ hedef aldığını duyurdu. Bu durum, uluslararası ilişkilerde yeni bir gerginliğe yol açabileceği endişesini artırıyor.