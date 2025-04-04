Rusya, Ukrayna’ya Hava Saldırısı Düzenledi. Dnipropetrovsk Bölgesinde Can Kaybı Var. Zelenskiy, Rusya’nın Savaş İstediğini Belirtti. ABD Ve Avrupa’nın Müdahalesi Gerekiyor

RUSYA’NIN UKRAYNA’YA YÖNELİK HAVA SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

Rusya, Ukrayna’nın Dnipropetrovsk bölgesindeki Kryvyi Rih kentine füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 14 kişi hayatını kaybederken, yaralı sayısının 50’yi aştığı belirtildi. Kryvyi Rih Belediye Başkanı Oleksandr Vilkul, olay yerinin yakınında bir çocuk parkı bulunduğunu vurguladı.

ZELENSKİY’DEN SERT TEPKİ: “RUSYA BARIŞ İSTEMİYOR”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırı sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ölenlerin 6’sının çocuk olduğunu ve 5 binanın ağır hasar gördüğünü duyurdu. Zelenskiy, “Her gün Rus saldırıları. Her gün ölümler. Bunun devam etmesinin tek bir nedeni var: Rusya ateşkes istemiyor. Bunu görüyoruz. Tüm dünya bunu görüyor. Her bir füze, her bir saldırı dronu, Rusya’nın sadece savaş istediğini kanıtlıyor” dedi.

ULUSLARARASI TOPLUMUN ROLÜNE VURGU

Zelenskiy, uluslararası topluma seslenerek, “Dünyanın Rusya’ya yapacağı baskı, Ukrayna’nın güçlendirilmesi, hava savunmamızın, gücümüzün artırılması, savaşın ne zaman sona ereceğini belirleyecek. ABD, Avrupa ve dünyadaki diğer tüm ülkeler, Rusya’yı terörden ve savaştan vazgeçirmeye yetecek güce sahip. Barışa ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

KRİVİY RİH’TEKİ SALDIRININ YARALARI

Saldırının gerçekleştiği bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yaralıların hastanelere sevk edildiği bildirildi. Yerel yetkililer, saldırının sivil yerleşim alanlarını hedef aldığını ve uluslararası hukukun ihlal edildiğini belirtti.